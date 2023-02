ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Lauterbachs Rückblick auf Corona-Pandemie:

"Kaum ist die Pandemie Geschichte, schreiben sich wichtige Protagonisten bereits ihre Rolle schön. So räumt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zwar ein, dass man die Schulen zu lange geschlossen gehalten habe. Grundsätzlich allerdings sei das meiste, was die Politik an Maßnahmen ergriffen habe, richtig gewesen. Und Deutschland sei besser durch die Corona-Zeit gekommen als andere Länder. Den "Schwachsinn" allerdings, also etwa Verbote, sich in Parks aufzuhalten, den habe der Bund gar nicht zu verantworten. Da seien die Länder schuld. Dass sich ausgerechnet der ewige Härteste-Maßnahmen-Befürworter jetzt hinstellt und auf die Länder zeigt, ist ein schlechter Witz. Natürlich war Lauterbach zunächst nicht Minister. Aber als Talkshow-Dauergast trieb er doch einen Großteil der Politik mit seinen Studien-Interpretationen und Forderungen vor sich her."/al/DP/he