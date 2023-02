HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Börsengang

Erfolgreicher Börsengang des HBM-Portfoliounternehmens Mineralys Therapeutics



13.02.2023 / 06:30 CET/CEST



Mineralys Therapeutics (Nasdaq: MLYS), ein bisher privates Unternehmen im Portfolio von HBM Healthcare Investments, vollzog am vergangenen Freitag erfolgreich den Börsengang. Das Unternehmen platzierte 12 Millionen neue Aktien zu einem Preis von USD 16.00 je Aktie und nahm dadurch USD 192 Millionen an neuem Kapital auf. Am ersten Handelstag stieg der Aktienkurs auf USD 18.44 (+15.25%) an. HBM Healthcare Investments investierte seit Februar 2021 in zwei privaten Finanzierungsrunden insgesamt USD 19 Millionen in das Unternehmen. Die Beteiligung war bisher mit USD 27 Millionen bewertet. Zusätzlich beteiligte sich HBM Healthcare Investments auch beim Börsengang. Auf Grundlage des Aktienschlusskurses vom Freitag beläuft sich der Wert der Beteiligung auf USD 57 Millionen. Daraus resultiert ein Anstieg des inneren Werts je HBM-Aktie (NAV) von CHF 3.60. Mineralys Therapeutics entwickelt Therapien für Krankheiten, die durch abnorm erhöhte Aldosteronwerte verursacht werden. Der führende Produktekandidat des Unternehmens, Lorundrostat, ist ein oral verabreichter, hochselektiver Aldosteron-Synthase-Inhibitor (ASI), der zunächst für die Behandlung von Patienten mit Bluthochdruck entwickelt wird. Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Erwin Troxler, +41 41 710 75 77, erwin.troxler@hbmhealthcare.com.

