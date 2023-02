Dr Uranpreis hält sich derzeit stabil bei 50 USD, konnte in den vergangenen Jahren aber die Bodenbildungsphase bereits beenden und steigt seitdem kontinuierlich an. Die fundamentalen Rahmenbedingungen sind gut, da enorm viele Atomkraftwerke gebaut und noch mehr in Planung sind. Das dürfte die Preise über zwei Jahrzehnte treiben, zumal Uran die höchste Energiedichte beinhaltet und damit viel effizienter als Öl, Kohle, Holz oder Windkraft ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...