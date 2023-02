DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DEUTSCHE BANK - Einige Investmentbanker der Deutschen Bank haben beim Verkauf von komplexen Derivaten an spanische Mittelständler unaufrichtig und in böser Absicht gehandelt. Das geht nach Handelsblatt-Informationen aus einer internen Untersuchung der Geschäfte hervor, die 2019 durch einen Whistleblower angestoßen wurde. Bei der Überprüfung seien zudem Mängel in den Kontrollsystemen moniert worden. Im Zentrum der Untersuchung habe Finanzkreisen zufolge ein Londoner Desk der Investmentbank gestanden, der für Produkte zur Absicherung von Währungsrisiken zuständig war. (Handelsblatt)

TUI - Am Dienstag kommen die Anteilseigner des durch die Pandemie angeschlagenen Reisekonzerns Tui zusammen. Der wichtigste Tagesordnungspunkt der virtuellen Hauptversammlung: die Abstimmung über eine Herabsetzung des Kapitals im Verhältnis zehn zu eins. Danach will Tui das Kapital erhöhen - um bis zu 1,8 Milliarden Euro. Vieles spricht dafür, dass die Aktionäre dem Vorhaben zustimmen werden. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass das Unternehmen seine Anteilseigner strapaziert. Es ist bereits die vierte Kapitalerhöhung innerhalb weniger Jahre. Gut zwei Milliarden Euro hat der Konzern so an Eigenkapital eingeholt. (Handelsblatt)

ITA AIRWAYS - Mitten in den Übernahmeverhandlungen mit der Lufthansa haben die Gewerkschaften der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways einen Streik angekündigt. Sie wollen am 28. Februar für vier Stunden die Arbeit niederlegen. Der Grund ist die Weigerung der ITA-Führung eine bereits erzielte Einigung über Gehaltserhöhungen zu unterschreiben. Dass es zu dem Streik wirklich kommt, ist unsicher, doch allein die Streikankündigung zeigt die internen Spannungen in dem Unternehmen. (FAZ)

Meta - Das Social-Media-Unternehmen hat die Fertigstellung der Team-Budgets verschoben, da es eine neue Runde von Stellenstreichungen im Rahmen von Mark Zuckerbergs Plan zur Kostendämpfung in seinem "year of efficiency" vorbereitet. Zwei Mitarbeiter, die mit der Situation vertraut sind, sagten der Financial Times, dass es in den letzten Wochen keine Klarheit über die Budgets oder die künftige Mitarbeiterzahl gegeben habe. Infolgedessen hätten sich die Mitarbeiter darüber beschwert, dass "zero work" geleistet werde, da die Manager nicht in der Lage gewesen seien, ihr kommendes Arbeitspensum zu planen, so die Mitarbeiter. (Financial Times)

