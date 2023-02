DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RENTE - Während innerhalb der Bundesregierung die Verhandlungen über die Aktienrente laufen, machen nun Befürworter und Gegner des Reformvorhabens mobil. Neben den Grünen sehen vor allem die Gewerkschaften die Pläne zum Aufbau einer kapitalgedeckten Säule in der gesetzlichen Rentenversicherung kritisch - sie fürchten einen Dammbruch. "Wenn das Generationenkapital im Rahmen der Verabredung aus dem Koalitionsvertrag eingeführt werden soll, ist das zwar Unfug, aber relativ harmloser Unfug", sagte Verdi-Chef Frank Werneke dem Handelsblatt. "Meine Befürchtung ist jedoch, dass künftige Regierungen das Spiel weitertreiben könnten und dann irgendwann auch Beitragsgelder in der kapitalgedeckten Säule landen." (Handelsblatt)

AUTOBAHNBAU - Die SPD will am geplanten Bau von Autobahnprojekten trotz des jüngsten Koalitionsstreits zwischen FDP und Grünen unverändert festhalten. "Auch in den kommenden Jahren werden Autobahnprojekte geplant und gebaut werden", sagte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Detlef Müller. "Die Grundlage dafür bildet das gültige Ausbaugesetz", betonte Müller. Der SPD-Politiker kritisierte den Koalitionsstreit um eine Beschleunigung von Planverfahren auch für Autobahnen, wie sie die FDP fordert und die Grünen ablehnen. (Augsburger Allgemeine)

IMMOBILIEN - Die Preise für Wohnungen und Häuser sind Ende 2022 weiter gesunken, zeigt der VDP-Immobilienpreisindex. Demnach haben die Preise für Wohnimmobilien im vierten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um insgesamt 1,8 Prozent nachgegeben. Bereits für das dritte Quartal hatte der VDP erstmals seit zwölf Jahren einen Rückgang der Immobilienpreise vermeldet. Unter den Metropolen ragte erneut Berlin hervor, wo sich Wohnimmobilien im vierten Quartal 2022 nur um 0,7 Prozent verbilligten, in Frankfurt lag das Minus bei 4,8 Prozent. (Handelsblatt)

ENERGIEPOLITIK - Der Bund spricht mit Tennet über eine vollständige Übernahme. Wettbewerbsökonomen äußern sich der Welt gegenüber aber kritisch zu den Plänen, den größten deutschen Stromnetzbetreiber zu übernehmen. Eine Übernahme des deutschen Tennet-Netzes würde die Steuerzahler einen zweistelligen Milliardenbetrag kosten. (Welt)

February 13, 2023 00:58 ET (05:58 GMT)

