FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Jahr nach dem zweiten Corona-Winter hat das Passagiergeschäft am Frankfurter Flughafen im Januar kräftig zugelegt. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte knapp 3,7 Millionen Fluggäste und damit 65,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Montag in Frankfurt mitteilte. Damit lag das Passagieraufkommen wie üblich niedriger als die knapp 4 Millionen im Vormonat Dezember. Im Vergleich zum Niveau von Januar 2019 vor der Corona-Pandemie belief sich der Rückstand auf 21,3 Prozent. Im Dezember hatte das Passagieraufkommen jedoch nur 18,4 Prozent niedriger gelegen als im Vergleichsmonat 2019.

Im abgelaufenen Jahr hatte sich der Flughafen ein ganzes Stück von dem Geschäftseinbruch in der Corona-Krise erholt. Die Zahl der Passagiere verdoppelte sich im Vergleich zu 2021 nahezu auf rund 48,9 Millionen. Vom Rekordniveau von mehr als 70 Millionen Fluggästen aus dem Jahr 2019 blieb der Airport aber noch ein großes Stück entfernt.

Im Cargo-Geschäft verbuchte der Frankfurter Flughafen im Januar einen deutlichen Rückgang. So wurden 138 457 Tonnen Fracht und Luftpost umgeschlagen, 19,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum./stw/men