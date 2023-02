Vermeintliche Megatrends lauern an jeder Ecke. In vielen Fällen folgt nach dem Hype an der Börse die Ernüchterung. Das war bei Aktien aus den Bereichen 3D-Druck, Cannabis, Wasserstoff und zuletzt auch beim Metaverse so. Doch beim Metaverse ist der Co-Portfolio-Manager des BlackRock Technology Opportunities Fund nun nach dem Absturz vieler Aktien sehr positiv gestimmt. Wir schauen auf seine Argumente und einige interessante Investitionsmöglichkeiten. Jetzt in die Zukunft investieren?! Der Portfolio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...