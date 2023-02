HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3936/ Ronald Nemec ist Head of Equity Trading and Structuring bei der Erste Group. Wir sprechen über Inspiration durch die Schule, Gemeinsamkeiten in der Donaustadt, tolle Zeiten bei der Volksbank, RCB, Erste Group und erinnern uns an den Start des ZFA, EQOS oder an die ÖTOB. Es gibt viel Raum für einen Eurex-Exkurs und ein Eintauchen in den Security-Bereich. Zudem stelle ich dem Market Maker und Sportauskenner Ronald für http://www.audio-cd.at/zertifikate die Frage, wie das mit der Emission von Zertifikaten in der Erste Group so abläuft. https://www.erstegroup.com/ About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei ...

