SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die neue Woche gegangen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 85,59 US-Dollar. Das waren 80 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 82 Cent auf 78,90 Dollar.

In der vergangenen Woche hatten die Erdölpreise spürbar zugelegt. Ein Grund war die Ankündigung Russlands, ab März 500 000 Barrel oder rund fünf Prozent weniger Rohöl je Tag zu produzieren. Die Kürzung steht im Zusammenhang mit jüngsten Sanktionen westlicher Länder gegen Russland infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Russlands Öleinnahmen sollen mit Importverboten und Preisobergrenzen verringert werden./bgf/men