AM Best wird in zwei Präsentationen Marktanalysen zu den anspruchsvollen Rückversicherungs-Erneuerungsrunden vom 1. Januar, sowie zu den neuesten Entwicklungen in den Haupt-Versicherungs- und Rückversicherungsmärkten Europas, Stellung nehmen. Die erste Präsentation findet am 28. März 2023 in Köln statt, gefolgt von einer zweiten Präsentation am 29. März 2023 in München.

Während der AM Best Deutschland Präsentationen über den Versicherungsmarkt in Köln und München werden Analysten eine Vergleichsstudie zur Methodik von AM Best vorstellen, den Ausblick über das Rückversicherungsmarktsegment besprechen, sowie auf Themen eingehen, die direkte Auswirkungen auf die (Rück-)Versicherunsmärkte haben, wie Inflation, Zinssatzänderungen und die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit IFRS17. Während der Veranstaltung werden auch aktuelle Strategien von Versicherern zu den Themen Umwelt, Gesellschafts und Governance diskutiert.

Die Kölner Marktpräsentation findet im Excelsior Hotel Ernst statt, die Münchner Veranstaltung im Bayerischen Hof. Die Registrierung am jeweiligen Tag der Veranstaltung beginnt um 15.00 Uhr MEZ, die Begrüßung um 15.30 Uhr. Im Anschluss an die beiden Marktbriefings findet ein Networking-Empfang statt. Um Ihre Teilnahme zu bestätigen, besuchen Sie bitte http://www.ambest.com/conferences/IMBGermany2023 oder senden Sie eine Anfrage an events@ambest.com.

Mehr Informationen über AM Best finden Sie hier 'A.M. Best auf einen Blick' oder besuchen Sie uns unter www.ambest.com. Konferenzbezogene Fragen richten Sie bitte ebenfalls an events@ambest.com.

AM Best ist eine globale Kreditrating-Agentur mit Spezialisierung auf den Versicherungssektor, die Nachrichten veröffentlicht und Datenanalysen liefert. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten angesiedelt, in über 100 Ländern tätig und besitzt Regionalbüros in London, Amsterdam, Dubai, Hongkong, Singapur und Mexico City. Weitere Informationen finden Sie unter www.ambest.com.

