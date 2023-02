Das Instrument 5J2 SE0010869552 GABATHER AB (PUBL) SK-,44 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.02.2023 und ex Kapitalmassnahme am 14.02.2023

The instrument 5J2 SE0010869552 GABATHER AB (PUBL) SK-,44 EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.02.2023 and ex capital adjustment on 14.02.2023



Das Instrument 98H SE0012570422 POLARCOOL AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.02.2023 und ex Kapitalmassnahme am 14.02.2023

The instrument 98H SE0012570422 POLARCOOL AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.02.2023 and ex capital adjustment on 14.02.2023

Diese Gold-Aktie müssen Sie sich ansehen! Macht es Sinn jetzt noch auf Gold zu setzen? Ein klares Ja! Am besten mit einem Wert, der noch richtig viel Potential verspricht. Börsenprofi Marcel Torney hat den neuen Gold-Aktien-Kracher für Sie analysiert.