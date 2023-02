The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.02.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.02.2023



ISIN Name

DE000NRW0GJ4 LAND NRW SCHATZ15R1348

DE000DG4UEL7 DZ BANK IS.A867

XS1865186321 VOLKSWAGEN LEASING 18/23

XS1718476994 HSBC HLDGS 17/24 FLR MTN

XS1718418285 HSBC HLDGS 17/24 FLR MTN

XS1190973559 BP CAPITAL MKTS 15/23 MTN

USC10602BF38 BOMBARDIER INC.17/24 REGS

Diese Gold-Aktie müssen Sie sich ansehen! Macht es Sinn jetzt noch auf Gold zu setzen? Ein klares Ja! Am besten mit einem Wert, der noch richtig viel Potential verspricht. Börsenprofi Marcel Torney hat den neuen Gold-Aktien-Kracher für Sie analysiert.