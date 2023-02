The following instruments on XETRA do have their first trading 13.02.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.02.2023Aktien1 CA13765U2002 Cannara Biotech Inc.2 US2056504010 ComSovereign Holding Corp.3 US36151G4029 Intelligent Bio Solutions Inc.4 US8342235053 Soligenix Inc.Anleihen1 XS2582522681 Nordmazedonien, Republik2 XS2586779782 Temasek Financial [I] Ltd.3 XS2588884481 Banco de Sabadell S.A.4 XS1291167226 The Goldman Sachs Group Inc.5 AU3SG0002611 Australian Capital Territory6 AU3CB0296754 European Investment Bank (EIB)7 CA07813ZCL63 Bell Canada8 US30216BJW37 Export Development Canada9 DE000A3LCJG3 Grund Palmallevant S.L.10 DE000LB3MQ45 Landesbank Baden-Württemberg11 DE000LB3MQ52 Landesbank Baden-Württemberg12 DE000LB3MQ60 Landesbank Baden-Württemberg13 DE000A3MQUF0 Landeskreditbank Baden-Württemberg14 DE000NLB3490 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-15 FR001400FTI1 Action Logement Services SAS16 US023771T329 American Airlines Inc.17 FR001400FWP0 BPCE SFH18 US10554TAG04 Braskem Netherlands Finance B.V.19 ES0422714172 Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito20 IT0005532574 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.21 XS2588099478 DNB Bank ASA22 FI4000549035 Oma Säästöpankki Oyj23 SK4000022505 Tatra Banka AS24 XS2585977882 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.25 BE0002923044 Wallonne, Région26 BE0002922038 Wallonne, Région27 USU02413AH27 American Airlines Inc.28 BE6340726304 Biocartis Group N.V.29 US20030NEC11 Comcast Corp.30 DE000HLB4512 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 DE000HLB4504 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 DK0030045703 Nykredit Realkredit A/S33 USV7780TAM54 Royal Caribbean Cruises Ltd.34 XS2586780012 Temasek Financial [I] Ltd.