FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag nahezu unbewegt in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen lag der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stabil bei 135,99 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug ebenfalls wenig verändert 2,36 Prozent. Auch an anderen europäischen Rentenmärkten fiel der Auftakt verhalten aus.

Die Woche beginnt zumindest mit Blick auf Wirtschaftsdaten ruhig. Es werden so gut wie keine entscheidenden Konjunkturzahlen erwartet. Aus den Reihen der Notenbanken wollen sich allerdings einige hochrangige Vertreter zu Wort melden./bgf/stk