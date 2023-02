Die Bawag weist für das Jahr 2022 einen Nettogewinn (exklusive Stadt Linz) in Höhe von 509 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Linz Swap-Abschreibung beläuft sich der Nettogewinn auf 318 Mio. Euro bei einem RoTCE in Höhe von 11,6 Prozent. Chief Executive Officer Anas Abuzaakouk: "Trotz zunehmendem Gegenwind, volatilen Kapitalmärkten und einer Abschwächung in der zweiten Jahreshälfte war 2022 ein weiteres Rekordjahr für den Konzern, in dem wir alle unsere Ziele übertroffen haben. Bereinigt um die Abschreibung der Stadt Linz erzielten wir im Jahr 2022 starke Ergebnisse, mit einem bereinigten Nettogewinn von 509 Mio. Euro, ein Ergebnis je Aktie von 5,81 Euro, einen RoTCE von 18,6 Prozent und eine Cost/Income Ratio (CIR) von 35,9 Prozent .....

