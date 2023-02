Britvic plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares

Britvic plc (BVIC ) Transaction in Own Shares 13-Feb-2023 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Transactions in Own Securities

13th February

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 10th February 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 787.50p Lowest price paid per share (pence): 780.00p Volume weighted average price paid per share (pence): 783.29p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 08:02:22 GBp 185 784.50 XLON xb49vwvcMD1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 08:05:58 GBp 351 786.00 XLON xb49vwvchKG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 08:05:58 GBp 204 786.00 XLON xb49vwvchKI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 08:09:06 GBp 259 787.50 XLON xb49vwvcjKf BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 08:10:35 GBp 185 787.00 XLON xb49vwvciDh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 08:10:35 GBp 324 787.50 XLON xb49vwvciDm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 08:17:58 GBp 229 785.00 XLON xb49vwvcYCm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 08:20:51 GBp 213 785.50 XLON xb49vwvcai2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 08:28:14 GBp 193 786.00 XLON xb49vwvcxcC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 08:30:52 GBp 284 786.00 XLON xb49vwvczvL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 08:31:55 GBp 196 784.50 XLON xb49vwvcyHN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 08:31:55 GBp 283 785.00 XLON xb49vwvcyHS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 08:36:30 GBp 212 783.50 XLON xb49vwvcnzl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 08:46:38 GBp 138 784.50 XLON xb49vwvctkq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 08:56:30 GBp 185 785.00 XLON xb49vwvbDlS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 08:56:40 GBp 183 785.00 XLON xb49vwvbCP6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 08:56:41 GBp 2 785.00 XLON xb49vwvbCVI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:02:00 GBp 132 787.00 XLON xb49vwvb03K BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:02:00 GBp 25 787.00 XLON xb49vwvb03M BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:02:00 GBp 678 787.00 XLON xb49vwvb02a BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:02:21 GBp 77 785.50 XLON xb49vwvb0USDQ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:02:21 GBp 437 786.00 XLON xb49vwvb0USDS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:06:53 GBp 185 785.00 XLON xb49vwvb5hm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:13:57 GBp 185 784.50 XLON xb49vwvbODa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:17:22 GBp 185 784.00 XLON xb49vwvbQF4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:20:28 GBp 23 785.00 XLON xb49vwvbSET BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:24:30 GBp 185 784.50 XLON xb49vwvbHTi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:24:31 GBp 185 784.50 XLON xb49vwvbHJR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:28:30 GBp 185 785.00 XLON xb49vwvbJok BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:28:30 GBp 185 785.00 XLON xb49vwvbJow BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:30:11 GBp 415 785.50 XLON xb49vwvbIUSDr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:30:11 GBp 152 785.50 XLON xb49vwvbIUSDt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:47:23 GBp 201 786.00 XLON xb49vwvbiUb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:47:23 GBp 196 786.00 XLON xb49vwvbiUZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:47:23 GBp 189 786.00 XLON xb49vwvbiUe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:49:02 GBp 159 786.00 XLON xb49vwvblF6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:49:02 GBp 550 786.00 XLON xb49vwvblFA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:49:02 GBp 186 785.50 XLON xb49vwvblFH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:58:03 GBp 336 785.00 XLON xb49vwvbbS@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 09:58:04 GBp 314 785.00 XLON xb49vwvbbSv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 10:06:48 GBp 284 785.00 XLON xb49vwvbulC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 10:08:03 GBp 228 785.00 XLON xb49vwvbxvl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 10:10:05 GBp 274 785.00 XLON xb49vwvbzV@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 10:15:14 GBp 12 784.50 XLON xb49vwvb@EK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 10:15:15 GBp 28 784.50 XLON xb49vwvb@FC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 10:15:41 GBp 2 784.50 XLON xb49vwvb@wW BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 10:15:56 GBp 165 784.50 XLON xb49vwvb@oV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 10:16:06 GBp 119 784.00 XLON xb49vwvb@tG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 10:16:06 GBp 62 784.00 XLON xb49vwvb@tI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 10:35:51 GBp 215 783.00 XLON xb49vwvaAuC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 10:35:52 GBp 218 783.00 XLON xb49vwvaAvH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 10:35:53 GBp 217 783.00 XLON xb49vwvaAvh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 10:36:01 GBp 301 782.50 XLON xb49vwvaAo2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 10:43:00 GBp 326 782.50 XLON xb49vwvaE6X BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 10:49:00 GBp 237 783.00 XLON xb49vwva2oz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 10:49:14 GBp 289 782.50 XLON xb49vwva2fa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 10:49:34 GBp 6 782.00 XLON xb49vwva5Uz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 10:49:38 GBp 3 782.00 XLON xb49vwva5K6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 10:50:04 GBp 202 782.00 XLON xb49vwva5sa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 11:08:10 GBp 231 781.50 XLON xb49vwvaHta BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 11:09:43 GBp 245 781.50 XLON xb49vwvaGfE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 11:18:19 GBp 256 781.00 XLON xb49vwvaMSj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 11:27:06 GBp 930 781.00 XLON xb49vwvagZ9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 11:27:06 GBp 8 781.00 XLON xb49vwvagZF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 11:27:06 GBp 249 781.00 XLON xb49vwvagZH BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 11:27:08 GBp 280 780.50 XLON xb49vwvagWq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 11:31:52 GBp 242 780.50 XLON xb49vwvalwN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 11:43:31 GBp 301 780.00 XLON xb49vwvabau BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 11:45:29 GBp 287 780.50 XLON xb49vwvaabw BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 12:03:29 GBp 277 780.00 XLON xb49vwvarUSD@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 12:05:09 GBp 284 780.00 XLON xb49vwvaqfh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 12:07:50 GBp 185 781.00 XLON xb49vwvaslo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 12:07:50 GBp 185 781.00 XLON xb49vwvaslv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 12:07:51 GBp 325 781.00 XLON xb49vwvasiT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 12:08:45 GBp 289 780.50 XLON xb49vwvh96R BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 12:30:25 GBp 512 782.00 XLON xb49vwvh7xb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 12:30:25 GBp 41 782.00 XLON xb49vwvh7xd BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 12:30:25 GBp 272 781.50 XLON xb49vwvh7xi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 12:32:15 GBp 388 781.50 XLON xb49vwvh6f4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 12:32:21 GBp 43 781.00 XLON xb49vwvh6ib BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 12:33:38 GBp 331 781.00 XLON xb49vwvhPpF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 12:43:45 GBp 343 780.50 XLON xb49vwvhVm2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 12:46:25 GBp 318 781.00 XLON xb49vwvhHKa BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 12:46:25 GBp 129 781.00 XLON xb49vwvhHKg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 12:53:45 GBp 255 780.50 XLON xb49vwvhKIG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 12:57:55 GBp 277 780.00 XLON xb49vwvhMh3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 13:02:05 GBp 181 780.00 XLON xb49vwvhhFk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 13:10:00 GBp 384 781.50 XLON xb49vwvhkiA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 13:20:09 GBp 185 781.50 XLON xb49vwvhdsUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 13:20:25 GBp 71 781.50 XLON xb49vwvhdlc BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 13:20:25 GBp 245 781.50 XLON xb49vwvhdlh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 13:30:17 GBp 383 781.50 XLON xb49vwvhyej BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 13:30:18 GBp 324 781.00 XLON xb49vwvhykG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 13:35:25 GBp 4 781.00 XLON xb49vwvhmag BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 13:39:52 GBp 260 781.00 XLON xb49vwvhq1K BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 13:39:56 GBp 157 781.00 XLON xb49vwvhq5A BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 13:44:13 GBp 114 781.50 XLON xb49vwvg9xJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 13:44:35 GBp 363 781.00 XLON xb49vwvg9qL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 13:48:31 GBp 200 781.00 XLON xb49vwvgAMX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 13:48:45 GBp 199 781.00 XLON xb49vwvgACX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 13:50:27 GBp 199 781.00 XLON xb49vwvgDnD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 13:50:28 GBp 246 781.00 XLON xb49vwvgDsF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 13:52:05 GBp 51 781.00 XLON xb49vwvgCZm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 13:52:09 GBp 322 781.00 XLON xb49vwvgCal BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 13:55:25 GBp 285 781.00 XLON xb49vwvg1SE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:03:23 GBp 45 781.00 XLON xb49vwvg6hUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:03:23 GBp 250 781.00 XLON xb49vwvg6hx BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:03:23 GBp 85 781.00 XLON xb49vwvg6hz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:04:45 GBp 3 780.50 XLON xb49vwvgQSM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:05:25 GBp 394 780.50 XLON xb49vwvgTxJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:13:49 GBp 180 781.00 XLON xb49vwvghKI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:15:25 GBp 237 781.00 XLON xb49vwvgj2s BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:36:07 GBp 303 781.50 XLON xb49vwvgpn5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:37:20 GBp 42 781.50 XLON xb49vwvgr7u BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:37:46 GBp 321 781.50 XLON xb49vwvgraC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:37:46 GBp 32 781.50 XLON xb49vwvgrdX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:38:49 GBp 325 781.50 XLON xb49vwvgtLP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:39:21 GBp 320 781.50 XLON xb49vwvgtiv BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:40:05 GBp 98 781.50 XLON xb49vwvgswD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:40:05 GBp 214 781.50 XLON xb49vwvgswF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:40:25 GBp 114 781.50 XLON xb49vwvgsfq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:40:26 GBp 189 781.50 XLON xb49vwvgsk2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:43:56 GBp 71 782.50 XLON xb49vwvfApe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:43:56 GBp 441 782.50 XLON xb49vwvfApg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:43:56 GBp 354 782.50 XLON xb49vwvfApi BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:43:56 GBp 382 782.50 XLON xb49vwvfApk BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:43:56 GBp 150 782.50 XLON xb49vwvfApm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:43:56 GBp 219 782.50 XLON xb49vwvfApo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:43:56 GBp 147 782.50 XLON xb49vwvfApq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:43:56 GBp 69 782.50 XLON xb49vwvfAps BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:47:05 GBp 315 783.00 XLON xb49vwvfEuX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:47:06 GBp 332 783.00 XLON xb49vwvfEUSD7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:47:06 GBp 119 783.00 XLON xb49vwvfE@i BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:50:25 GBp 395 783.00 XLON xb49vwvf5J7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:54:48 GBp 255 783.50 XLON xb49vwvfP@O BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:54:48 GBp 223 783.50 XLON xb49vwvfP@Q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:55:34 GBp 47 783.00 XLON xb49vwvfOFI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 14:59:47 GBp 192 783.50 XLON xb49vwvfTjN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:00:02 GBp 407 783.50 XLON xb49vwvfSxI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:00:07 GBp 284 783.00 XLON xb49vwvfSrn BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:03:04 GBp 327 784.50 XLON xb49vwvfHan BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:03:04 GBp 170 784.50 XLON xb49vwvfHap BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:08:46 GBp 122 785.00 XLON xb49vwvfe@9 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:09:07 GBp 197 785.00 XLON xb49vwvfhP5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:10:25 GBp 146 785.00 XLON xb49vwvfggY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:10:26 GBp 185 785.00 XLON xb49vwvfgeh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:12:09 GBp 235 785.00 XLON xb49vwvflUo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:12:32 GBp 489 785.00 XLON xb49vwvfl0d BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:13:02 GBp 290 785.00 XLON xb49vwvfkQG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:15:29 GBp 190 784.50 XLON xb49vwvfWnF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:19:32 GBp 545 785.00 XLON xb49vwvfaeY BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:22:08 GBp 440 784.50 XLON xb49vwvfv@h BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:26:01 GBp 485 784.00 XLON xb49vwvfz2f BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:28:46 GBp 286 784.50 XLON xb49vwvfUSDho BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:28:52 GBp 310 784.50 XLON xb49vwvfUSDiE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:31:40 GBp 229 784.50 XLON xb49vwvfmGJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:32:05 GBp 193 784.50 XLON xb49vwvfmub BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:32:05 GBp 103 784.50 XLON xb49vwvfmuX BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:32:05 GBp 11 784.50 XLON xb49vwvfmuZ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:40:26 GBp 67 785.00 XLON xb49vwve9HJ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:40:26 GBp 304 785.00 XLON xb49vwve9HS BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:40:59 GBp 217 785.50 XLON xb49vwve9USDM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:41:00 GBp 31 785.50 XLON xb49vwve9y8 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:41:00 GBp 142 785.50 XLON xb49vwve9yA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:42:44 GBp 254 785.50 XLON xb49vwve8j4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:42:44 GBp 257 785.50 XLON xb49vwve8j6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:48:05 GBp 199 785.50 XLON xb49vwveF3j BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:48:05 GBp 10 785.50 XLON xb49vwveF3l BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:48:05 GBp 193 785.50 XLON xb49vwveF3n BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:48:06 GBp 196 785.50 XLON xb49vwveF1x BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:48:07 GBp 683 785.00 XLON xb49vwveF62 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:53:45 GBp 156 784.00 XLON xb49vwve2Uu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:53:46 GBp 441 784.00 XLON xb49vwve2VP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:58:10 GBp 203 785.00 XLON xb49vwve7Xg BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 15:58:45 GBp 185 785.00 XLON xb49vwve643 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 16:15:20 GBp 78 786.50 XLON xb49vwveMo2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 10-Feb-2023 16:15:20 GBp 42 786.50 XLON xb49vwveMo4

Media Enquiries:

Please contact:

Investors: Joanne Wilson (Chief Financial Officer) +44 (0) 121 711 1102 Steve Nightingale (Director of Investor Relations) +44 (0) 7808 097 784 Media: Stephanie Macduff-Duncan (Head of Corporate Communications) +44 (0) 7808 097 680 Stephen Malthouse (Headland) +44 (0) 7734 956 201

Britvic plc's LEI number is: 635400L3NVMYD4BVCI53

