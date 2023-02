Das Hebel-Depot hat am Freitag unter den Gewinnmitnahmen am Aktienmarkt stark gelitten. Vor allem die Entwicklungen bei Aixtron und HelloFresh bereiten Sorgen. Am Montag dürfte ein anderer Wert bei den Anlegern im Fokus stehen, nachdem Berenberg das Kursziel etwas reduziert und das Rating gesenkt hat.

