Vor wichtigen US-Inflationsdaten bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Habachtstellung. Der Broker IG taxiert den DAX am Montag 30 Minuten vor dem Handelsstart unverändert auf 15.300 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex an seinen schwächeren Wochenschluss anknüpfen. Am Donnerstagvormittag war er noch bis auf 15.658 Punkte gestiegen, hatte dann aber gedreht und war am Freitag unter Druck geblieben. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...