Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse musste den Handel am Freitag mit klaren Verlusten beenden, auch am heimischen Markt drückten die selben Sorgen wie um übrigen Europa auf die Stimmung der Investoren. Der ATX musste zum Wochenausklang um 0,9% nachgeben, für die vergangenen fünf Handelstage bedeutete das in Summe aber immer noch eine Verbesserung von 2,7%. Auch in Wien waren die Ölwerte sehr gesucht, die OMV konnte einen beachtlichen Anstieg von 4,2% erzielen, Schoeller-Bleckmann konnte da nicht ganz mithalten, aber für den Ölfeldausrüster ging es immerhin um 0,7% nach oben. AT & S wurde durch eine negative Analystenstimme belastet, die Berenbergbank kürzte das Kursziel für den Leiterplattenhersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...