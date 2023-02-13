- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 95 (80) EUR - 'EQUAL WEIGHT'- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 65 (60) EUR - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG SENKT SILTRONIC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 91 (95) EUR- WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 140 (137) EUR - 'NEUTRAL' - JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR LYFT AUF 11 (18) USD - 'HOLD'- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR EXPEDIA AUF 110 (115) USD - 'HOLD'- JPMORGAN NIMMT WALT DISNEY MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 135 USD - BARCLAYS SENKT ZIM AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 120 (113) EUR - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS SENKT NETWORK INTL AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 300 (405) P.- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR A P MOLLER-MAERSK AUF 11000 (12450) DKK - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 378 (365) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...