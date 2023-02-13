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WKN: 519000 ISIN: DE0005190003 Ticker-Symbol: BMW 
Xetra
13.02.23
09:43 Uhr
98,39 Euro
+0,62
+0,63 %
Branche
Fahrzeuge
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DAX International 100
EURO STOXX 50
1-Jahres-Chart
BMW AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BMW AG 5-Tage-Chart
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98,6098,6209:59
98,6498,6509:59
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5-Tage-Chart
BMW
BMW AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BMW AG98,39+0,63 %
CONTINENTAL AG68,62-0,09 %
SILTRONIC AG79,35-4,05 %
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