AIR FP-Air India [AIN.UL] hat Insidern zufolge eine der größten Flugzeugbestellungen in der Geschichte der Luftfahrt aufgegeben.NESN SW-Nestle wird einer ehemaligen Managerin 2 Millionen Schweizer Franken Entschädigung zahlen, nachdem ein Schweizer Gericht ihrer Klage wegen Mobbing während ihrer Tätigkeit für das Unternehmen stattgegeben hat, berichtet der Tages-Anzeiger.HOLN SW-Holcim eröffnet kohlenstoffarme Zementproduktionsanlage in Frankreich BMW-Positiv für BMW werten Händler die qualitativen Aussagen von Finanzvorstand (CFO) Nicolas Peter im Magazin Focus Money zum Jahresgewinn.DBK- Einige Investmentbanker der Deutschen Bank haben beim Verkauf von komplexen Derivaten an spanische Mittelständler unaufrichtig und in böser Absicht gehandelt - Handelsblatt FRA-Fraport Jan ....

