PAD RES, ein polnischer Erneuerbaren Energien Projektentwickler im Besitz von Griffin Capital Partners, Kajima Europe und Mariusz Adamczewski, erhält von RGREEN INVEST, einem französischen Fondsmanager mit Fokus auf Infrastrukturprojekte mit Bezug auf Energiewende und Klimawandel, eine Brückenfinanzierung in Höhe von EUR 38 Mio. Die Mittel werden von RGREEN INVESTs kurzfristigem Senior-Debt-Fonds INFRABRIDGE III bereitgestellt und sind für den Bau von 14 "fully merchant" Photovoltaik-Projekten mit einer Gesamtkapazität von 76 MWp bestimmt, die in den nächsten 18 Monaten in Polen errichtet werden sollen. Das Finanzierungspaket wurde im Rahmen eines strukturierten Prozesses unter der Leitung des Beratungshauses Capcora gesichert, welches bei dieser Transaktion als exklusiver Financial Advisor von PAD RES fungierte.



Die Projekte mit einer Größe von 1 MWp bis 14 MWp sind über ganz Polen verteilt und werden zunächst auf "merchant" Basis betrieben. PAD RES behält sich jedoch das Recht vor, den erzeugten Strom künftig über einen Stromabnahmevertrag (PPA) zu vermarkten. Alle 14 einzelnen Photovoltaik-Projekte sollen bis Ende 2024 fertiggestellt werden, wobei der Bau der ersten Projekte bereits begonnen hat.



"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit RGREEN INVEST, die ihre Kompetenz und Finanzkraft in unser Solar-Portfolio einbringt", freut sich Michal Pryca, CFO von PAD RES. "Dieses Finanzierungspaket markiert einen wichtigen Meilenstein für uns in unserer Mission, die Energiewende in Polen anzuführen und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft für das Land und seine Gemeinden zu leisten."



"Mit der Finanzierung des Projektportfolios von PAD RES bestätigt RGREEN INVEST sein Engagement für den Ausbau von erneuerbaren Energien in Osteuropa, insbesondere in Polen. Mit dieser neuen Partnerschaft wollen wir einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Strommixes in der Region leisten. Wir bewundern und unterstützen die Arbeit von PAD RES und freuen uns darauf, sie in ihren Vorhaben zu begleiten.", ergänzt Mathilde Ketoff, Leiterin der Abteilung für Fremdkapitalinvestitionen bei RGREEN INVEST.



"Wir freuen uns, dass wir PAD RES bei der Sicherstellung dieses wichtigen Finanzierungspakets unterstützen konnten", sagt Alexander Kuhn, Managing Partner bei Capcora. "Diese erfolgreiche Transaktion unterstreicht die Expertise unseres Teams bei der Strukturierung innovativer und maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für die Erneuerbaren Energien Branche in Polen."



PAD RES wurde von Clifford Chance (Dokumentation) und Rymarz Zdort (Due Diligence) beraten, während RGREEN INVEST sowohl bei der Dokumentation als auch bei der rechtlichen Due Diligence mit Norton Rose Fulbright zusammenarbeitete. Wind Prospect fungierte als technischer Berater des Kreditgebers, während Capcora als Finanzberater fungierte.



Über PAD RES

PAD RES ist ein polnischer Entwickler für saubere Energien, der sich auf Erneuerbare Energien Projekte, Infrastrukturinvestitionen und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat. Das 2010 gegründete Unternehmen hat die Entwicklung seiner Investitionen von der Seed bis zum RTB Phase erfolgreich gesteuert. Im September 2021 wurden 72 % der Anteile von PAD RES von Griffin Capital Partners, Kajima Europe und Mariusz Adamczewski erworben. Die Anteilseigner planen, sich auf die weitere Entwicklung des Portfolios von PAD RES im Bereich der erneuerbaren Energien zu konzentrieren, das Investitionen in Solar- und Windprojekte in verschiedenen Entwicklungsstadien umfasst, sowohl in der Entwicklungs- als auch in der baureifen Phase, mit einer operativen erneuerbaren Kapazität von über 500 MW. Mit diesem Portfolio steht die Plattform an der Spitze des aufstrebenden Sektors der erneuerbaren Energien des Landes.

www.pad-res.pl



Über RGREEN INVEST

RGREEN INVEST wurde 2013 gegründet und ist eine unabhängige französische Investment-Management-Gesellschaft und ein "Missionsunternehmen" mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei Investitionen und der Finanzierung von Infrastrukturprojekten im Zusammenhang mit der Energiewende, dem Klimaschutz und dem Klimawandel. RGREEN INVEST gehört zu den ersten Akteuren, die ein komplettes Angebot an maßgeschneiderten Finanzlösungen anbieten und unterstützt die Energiewende in Europa mit unternehmerischer Leidenschaft. Mit mehr als dreißig erfahrenen Fachleuten aus den Bereichen Fondsmanagement, Investmentbanking, Vermögensverwaltung und erneuerbare Energien verfügt RGREEN INVEST über eines der größten Spezialistenteams für die Finanzierung von Infrastrukturprojekten im Rahmen der Energiewende in Frankreich. Mit Blick auf die Klimaproblematik verankert das Unternehmen robuste ESG-Prinzipien in seinen Investitionskriterien, die es institutionellen Anlegern ermöglichen, sich an der Energiewende zu beteiligen und gleichzeitig die finanziellen Gewinne zu teilen. Mit einem verwalteten Vermögen von über 1,6 Milliarden Euro trägt RGREEN INVEST zur Finanzierung von Projekten in Europa und im Ausland bei, die einer installierten Gesamtleistung von mehr als 3,3 GW entsprechen, wodurch bis 2021 fast 844.000 Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden.

www.rgreeninvest.com



Über Capcora

Capcora ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf Immobilienanlagen spezialisiert hat. Capcora vermittelt Eigenkapital-, Mezzanine- und Fremdkapitalfinanzierungen für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Der Fokus liegt insbesondere auf Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität im Betriebsvermögen sowie zur Überbrückungsfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich der erneuerbaren Energien (Photovoltaik, Onshore-Wind) und Immobilien durch alternative Finanzierungsquellen. Darüber hinaus ist Capcora als Transaktionsmanager für M&A-Prozesse (Buy- und Sell-Side Advisory) tätig.

www.capcora.com

