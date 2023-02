Nasdaq Copenhagen A/S: Blue Vision A/S - name change to Pharma Equity Group A/S

The changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 14 February 2023. ISIN: DK0061155009 ---------------------------------------------- Name Blue Vision A ---------------------------------------------- New name: Pharma Equity Group A ---------------------------------------------- Short name: BLVIS A ---------------------------------------------- New short name: PEG A ---------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 21613 ---------------------------------------------- For yderligere information kontakt: Surveillance, tlf. 33 93 33 66