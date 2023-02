Die österreichische Bawag Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2) will der Hauptversammlung am 31. März 2023 eine Dividende in Höhe von 3,70 Euro je Aktie für das Jahr 2022 vorschlagen. Beim aktuellen Börsenkurs von 59,00 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,27 Prozent. Im Vorjahr lag die Dividende bei 3,00 Euro. Damit wird die Dividende um 23 Prozent erhöht. Zahltag für die ...

