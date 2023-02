Sanofi 0.59% gerihouse (SIDIV): Der französische Pharmakonzern Sanofi (ISIN: FR0000120578) wird eine Dividende in Höhe von 3,56 Euro für das Jahr 2022 ausbezahlen. Gegenüber dem Vorjahr (3,33 Euro) ist dies eine Anhebung um 6,9 Prozent. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 83,09 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 4,28 Prozent. Es ist die insgesamt 29. Dividendenanhebung in ununterbrochener Folge. Die Hauptversammlung findet am 25. Mai 2023 statt. Im Gesamtjahr 2022 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 13,9 Prozent auf 43 Mrd. Euro, wie der Konzern am Freitag in Paris mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen war dies ein Anstieg um 7 Prozent. Der Gewinn je Aktie (IFRS) kletterte um 8 Prozent auf 5,37 Euro ....

