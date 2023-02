Am Donnerstag ist es endlich so weit: Nachdem viele Finanzinstitute bereits ihre Bilanz vorgelegt haben, zieht nun die Commerzbank nach. Unstrittig ist, dass 2022 ein Gewinn eingefahren wurde. Doch es wird einmal mehr auf die Details ankommen. Zudem wird sich diese Woche entscheiden, ob man wieder in den DAX aufsteigt.Den angepeilten Milliardengewinn hat die Commerzbank 2022 ziemlich sicher erreicht - nun strebt das Institut zurück in die erste deutsche Börsenliga. Um die Rückkehr in den DAX nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...