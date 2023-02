Unterföhring (ots) -"Glendale hat einen unfassbaren Super Bowl gesehen", kommentiert ranNFL-Moderator Christoph "Icke" Dommisch die letzte Liveübertragung und eines der besten Super-Bowl-Duelle in der ProSiebenSAT.1-Ära. Quarterback-Superstar und MVP Patrick Mahomes holt mit den Kansas City Chiefs den zweiten Super Bowl nach 2020. Mit 38:35 besiegen die Chiefs die Philadelphia Eagles im Super Bowl LVII.Der 57. Super Bowl macht ProSieben mit 12,4 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) zum Marktführer am Sonntag: Im Schnitt erzielt die Liveübertragung des ersten Teils des Spiels (bis 3:00 Uhr) hervorragende 56,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Das erste Quarter ab 0:30 Uhr sahen 2,30 Millionen Menschen (Nettoreichweite Z. ab 3 J.).Vom 5. Februar 2012 bis 12. Februar 2023 wurden insgesamt 550 NFL-Spiele von ProSieben, ProSieben MAXX, SAT.1 und ran.de live übertragen. Unser besonderer Dank geht an "ran-Sportchef" Alexander Rösner und das ranNFL-Team, das zweimal mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.Hinweis: Die kompletten Daten mit dem gesamten dritten und vierten Quarter stehen am Dienstagvormittag zur Verfügung.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | seven.one Entertainment Group | Business Intelligence erstellt: 13.02.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Christiane MaskeCommunication & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: Christiane.Maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derseven.one Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5439373