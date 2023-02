DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

PATHFINDER ACQ.A DL-,001 6B4 KYG041191068 BAW/UFN

