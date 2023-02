London (ots/PRNewswire) -Dombey Electrics Co. (www.dombbit.com), ein Elektrounternehmen aus dem Vereinigten Königreich, hat das erste duale Mining-Gerät auf den Markt gebracht. Mit dem Produktionsstandort in Hongkong hat Dombey Electrics Niederlassungen auf drei Kontinenten.Im Jahr 2019 führte das Unternehmen nicht nur Kryptowährungs-Miner ein, die wenig Strom verbrauchen, sondern auch Kryptowährungs-Miner, die duale Mining-Funktionen erfüllen. Diese Miner können zwei Kryptowährungen gleichzeitig schürfen. In der Folge brachte das Unternehmen in Hongkong die ersten Mining-Rigs mit extrem niedrigem Stromverbrauch auf den Markt, die sich weltweit mehr als 2.000 Mal verkauften.Informationen zu Dombey Electric IncorporatedDombey Electrics Co. wurde 2010 von einer Gruppe von Elektrikern und Fachleuten gegründet und ist heute einer der führenden Anbieter von Elektrolösungen. Das Unternehmen ist sehr stolz auf seine Fähigkeit, außergewöhnliche Elektrogeräte für den Innen- und Außenbereich zu entwickeln. Darüber hinaus wurde die Verwendung der Elektrogeräte dank verschiedener technologischer Fortschritte sicherer gemacht.Jüngste EntwicklungenIm Oktober 2022 brachte das Unternehmen Dompre (Dombey Previa) auf den Markt, ein Gerät, das sowohl Ethereum als auch BTC gleichzeitig schürfen kann und dabei noch Energie spart. Es kann sowohl durch die Sonne als auch durch Strom geladen werden. Das Produkt verfügt über Solarzellen, die stabiler und langlebiger sind. Die Garantiezeit beträgt fünf Jahre. Der Versand ist weltweit kostenlos. Zu den Produkten: www.dombbit.com/productsMit jeder Mining-Ausrüstung wird außerdem kostenlos das Solarenergiesystem D200 mitgeliefert, das den Mining-Betrieb unterstützt und so die Stromkosten für Kryptowährungs-Miner senkt. Beim Kauf eines Kryptowährungs-Miners ist also ein D200 inbegriffen. Das D200 wird mit einer Gebrauchsanweisung (Handbuch) geliefert und ist einfach in der Handhabung. In einem Interview mit "The Street" sagte COO James Eskola, dass er annehme, viele Kunden würden letztendlich ihr D200 aufgrund der hohen Energiekosten beim Mining eher zum Campen als zum Minen verwenden.Bei Lieferproblemen, Bruch oder Beschädigungen oder wenn das Gerät von den Lieferfirmen nicht ordnungsgemäß behandelt wurde, können die Artikel innerhalb der angegebenen Frist sofort zurückgegeben und ersetzt werden. Bitte sehen Sie sich weitere Details zu den Rückgabebedingungen hier an: www.dombbit.com/faqs/PR ManagerJames Eskolajames@dombbit.com(+358)41 4001018Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1995671/Dombey_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dombey-bringt-revolutionares-mining-rig-auf-den-markt-301744905.htmlOriginal-Content von: Dombey Electric Co, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168214/5439418