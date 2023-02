DJ Ifo-Institut: Volkswirte erwarten leichtes Wachstum weltweit

BERLIN (Dow Jones)--Volkswirte erwarten nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in diesem Jahr weltweit leichtes Wachstum. Das durchschnittliche weltweite Wachstum dürfte demnach bei 2,8 Prozent liegen, so das Ergebnis der neuen Economic Experts Survey (EES), eine vierteljährliche Umfrage des Ifo-Instituts und des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik. "Eine globale Rezession wird damit nach Ansicht unserer Expertinnen und Experten weltweit zunehmend unwahrscheinlicher", sagte Ifo-Forscher Klaus Gründler.

Die Erwartungen liegen laut Ifo gegenwärtig rund 0,4 Prozentpunkte unter der globalen Wachstumsrate in den 10 Jahren vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Für die kommenden Jahre sind die befragten Wirtschaftsexperten zuversichtlicher und erwarten für 2024 3,3 Prozent und für 2026 sogar 3,8 Prozent Wachstum.

Weniger zuversichtlich also für die Weltwirtschaft sind die Experten für Europa. Für Osteuropa erwarten sie für 2023 ein Wirtschaftswachstum von nur 0,1 Prozent und für Westeuropa von 0,7 Prozent. Diese Wachstumsraten dürften sich den Erwartungen zufolge bis 2026 nur langsam an die insgesamt positiven weltweiten Erwartungen anpassen. Ein geringes Wachstum erwarten die Experten auch in Nordamerika, wo die Wachstumsrate bei 1,6 Prozent in diesem Jahr liegen dürfte, und in Südasien, wo ein Wachstum von 1,7 Prozent erwartet wird.

In Südostasien und Teilen Afrikas sind die Experten laut der Umfrage hingegen deutlich optimistischer als im Rest der Welt. In Ostafrika erwarten sie ein Wachstum von 8,0 Prozent, in Südostasien 4,7 Prozent, in Mittelafrika 4,7 Prozent und in Westafrika 5,2 Prozent. Ohne diese wachstumsstarken Regionen läge die erwartete Wachstumsrate für die Welt im laufenden Jahr bei lediglich 1,7 Prozent, wie Ifo erklärte. An der Umfrage haben im Dezember 1.537 Ökonomen aus 133 Ländern teilgenommen.

