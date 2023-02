Die Indizes haben sich auf ihre höchsten Stände seit dem Überfall auf die Ukraine vorgerobbt. Selbst bei unseren KMU-Anleihen kommen die Kurs-Avancen an. So steht schon nach rund sechs Wochen im neuen Jahr ein Plus von 4,7% zu Buche. So könnte es von mir aus gern weitergehen - aber wir wissen wohl alle, dass dies bei Anleihen so nicht möglich ist: Das Aufwärtspotenzial wird stets begrenzt bleiben. ...

