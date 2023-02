Die Ängste vor einer möglichen Gasmangellage in diesem Winter belasteten die Aktien von Chemiekonzernen wie Covestro oder Evonik im vergangenen Börsenjahr stark. Nachdem klar wurde, dass Deutschland gut durch die kalte Jahreszeit kommen dürfte, ging es bergauf. Und nun mehren sich die Anzeichen, dass dies auch im Winter 2023/24 ähnlich laufen könnte. So geht der Verband der Gasspeicherbetreiber davon aus, dass die Erdgasspeicher in Deutschland zu Beginn der Heizperiode 2023/2024 wieder zu 100 Prozent ...

