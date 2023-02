Lausanne (ots) -Sehr geehrte Damen und HerrenWir laden Sie herzlich ein zur Medienkonferenz, und zwar amDonnerstag, 23. Februar 2023, um 10.00 UhrIm Vatter Business Center, Bärenplatz 2, BernNach der ersten Studie "eGames I" zum Onlinegeldspiel in der Schweiz im Jahr 2018 zeichnet die an der Medienkonferenz veröffentlichte Nachfolgestudie "eGames II, erster Teil" die Entwicklung des Onlinegeldspiels nach dem Inkrafttreten des neuen Geldspielgesetzes und der Ausweitung des Onlinegeldspiels in der Schweiz nach. Dieser Bericht legt die Basis für eine Präventionskampagne aller Kantone und dem Fürstentum Liechtenstein mit der Website gambling-check.ch und einer Kampagne via soziale Netzwerke. Die quantitativen und qualitativen Resultate der Studie, die neue Kampagne der Kantone und das Unterstützungsangebot in den Kantonen werden an der Medienkonferenz vorgestellt.Auf dem Podium werden vertreten sein:- Rebecca Ruiz (Regierungsrätin Kanton Waadt, Vertreterin CLASS[i]),- Camille Robert (GREA, Groupement Romand d'Etudes des Addictions)- Luca Notari, Hervé Kuendig und Jeanne Vorlet (Forschungsteam eGames)- Dörte Petit (Stiftung Sucht Schweiz)- Beat Wyss (Suchtberatung ags, Aarau)- Sara Palazzo (Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione)Im Anschluss an die Medienkonferenz sind Sie herzlich zu einem Apéro eingeladen.Wir würden uns freuen, Sie am 23. Februar begrüssen zu dürfen. Bitte melden Sie sich unter (medien@suchtschweiz.ch) an. Teilnehmende werden das Mediendossier unter Embargo ab dem 16. Februar erhalten. Falls Sie bereits ein Interview vereinbaren möchten, zögern Sie nicht, ab sofort Kontakt mit uns aufzunehmen.Mit freundlichen GrüssenMarkus Meury, Sucht SchweizCamille Robert, GREA[i] Conférence latine des affaires sanitaires et socialesPressekontakt:Medienabteilung Sucht Schweizmedien@suchtschweiz.chTel. 021 321 29 29Original-Content von: Sucht Schweiz / Addiction Suisse / Dipendenze Svizzera, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000980/100902782