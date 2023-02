Die Elternzeit des Vaters hat Einfluss auf den Wiedereinstieg der Mutter in den Job. Eine Studie zeigt, wie gut oder schlecht sich die Väterzeit auf die Karrieren von Frauen auswirkt. Wer Elternzeit in einer Beziehung nimmt, entscheidet das häufig entlang finanzieller Kriterien. Die Person, die in Elternzeit geht, bekommt nämlich in den meisten Fällen ein Basiselterngeld über 65 Prozent vom Nettolohn. Für viele Paare ist die Entscheidung somit glasklar: Da Männer hierzulande im Durchschnitt mehr verdienen, gehen Frauen häufiger und vor allem länger in Elternzeit, um finanzielle Einbußen der Familie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...