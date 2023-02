Am Dienstag ist es so weit. Der Stahlhersteller Thyssenkrupp wird seine Zahlen für das erste Quartal veröffentlichen. Nachdem die Aktie zuletzt mit leichten Rücksetzer sowie dem Dividendenabschlag kämpfen musste, könnte es so zu neuen Impulsen kommen. Trader sollten dabei diese Marken im Blick behalten.

