DJ PTA-HV: TC Unterhaltungselektronik Aktiengesellschaft: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG

Koblenz (pta/13.02.2023/10:25) - TC Unterhaltungselektronik AG, Koblenz

ISIN: DE0007454209 - WKN: 745420

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die

am Donnerstag, dem 9. März 2023, um 10:30 Uhr

im Hotel Moselblick, An der B416, 56333 Winningen,

stattfindet.

Die Adresse der Internetseite zur Hauptversammlung, über die auch die Informationen nach § 124a des Aktiengesetzes (AktG) zugänglich sind, ist

https://www.tcu.world/shareholders.php?link=2022

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist das Hotel Moselblick, An der B416, 56333 Winningen.

TAGESORDNUNG

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 mit dem Lagebericht des Vorstands, 1. des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 sowie des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen Beschluss zu fassen. Gemäß §§ 175 Abs. 2, 176 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand der Hauptversammlung u.a. den festgestellten Jahresabschluss, den Lagebericht, den Bericht des Aufsichtsrates und - bei börsennotierten Gesellschaften - einen erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a HGB zugänglich zu machen. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 mit dem Lagebericht des Vorstands, 2. des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 sowie des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 2 deshalb keinen Beschluss zu fassen. Gemäß §§ 175 Abs. 2, 176 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand der Hauptversammlung u.a. den festgestellten Jahresabschluss, den Lagebericht, den Bericht des Aufsichtsrates und - bei börsennotierten Gesellschaften - einen erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a HGB zugänglich zu machen. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 mit dem Lagebericht des Vorstands, 3. des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 sowie des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 3 deshalb keinen Beschluss zu fassen. Gemäß §§ 175 Abs. 2, 176 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand der Hauptversammlung u.a. den festgestellten Jahresabschluss, den Lagebericht, den Bericht des Aufsichtsrates und - bei börsennotierten Gesellschaften - einen erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a HGB zugänglich zu machen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 5. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 6. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 7. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 8. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 9. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 10. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsräten Aufgrund des Auslaufens der Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates müssen alle drei Mitglieder des Aufsichtsrates durch die Hauptversammlung neu gewählt werden. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, welche von der Hauptversammlung gewählt werden. Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat als Einzelwahl durchzuführen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgenden Personen mit Wirkung auf den Zeitpunkt der der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird: a) Herrn Thomas Nachtigahl, Bankkaufmann, wohnhaft in Hamburg, b) Herrn Dirk Peters, Immobilienmakler, wohnhaft in Bad Honnef und c) Herrn Alfred Peetz, Kaufmann, wohnhaft in Bonn. Alle drei Kandidaten üben keine Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien anderer in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen aus. Für den Fall seiner Wahl soll Herr Thomas Nachtigahl als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden. 11. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die MSW Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft in Berlin zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen. 12. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung - Änderung der Firma Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Gesellschaft umzufirmieren und folgenden Beschluss zu fassen: § 1 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt geändert: "Die Gesellschaft führt die Firma "SafeZone AG." 13. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung - Änderung des Gesellschaftssitzes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Gesellschaftssitz zu verlegen und folgenden Beschluss zu fassen: § 1 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt geändert: "Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Kobern-Gondorf." 14. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung - Zusammensetzung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Regeln zur Entsendung von Aufsichtsratsmitgliedern zu ändern und folgenden Beschluss zu fassen: § 8 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt geändert: "Die Aktionärin Petra E. Bauersachs hat das Recht, ein Mitglied in den Aufsichtsrat zu entsenden." Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals

