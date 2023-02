PTA-HV: TC Unterhaltungselektronik -3

DJ PTA-HV: TC Unterhaltungselektronik Aktiengesellschaft: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG

Koblenz (pta/13.02.2023/10:25) - TC Unterhaltungselektronik AG, Koblenz

ISIN: DE0007454209 - WKN: 745420

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die

am Donnerstag, dem 9. März 2023, um 10:30 Uhr

im Hotel Moselblick, An der B416, 56333 Winningen,

stattfindet.

Die Adresse der Internetseite zur Hauptversammlung, über die auch die Informationen nach § 124a des Aktiengesetzes (AktG) zugänglich sind, ist

https://www.tcu.world/shareholders.php?link=2022

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist das Hotel Moselblick, An der B416, 56333 Winningen.

TAGESORDNUNG

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 mit dem Lagebericht des Vorstands, 1. des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 sowie des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen Beschluss zu fassen. Gemäß §§ 175 Abs. 2, 176 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand der Hauptversammlung u.a. den festgestellten Jahresabschluss, den Lagebericht, den Bericht des Aufsichtsrates und - bei börsennotierten Gesellschaften - einen erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a HGB zugänglich zu machen. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 mit dem Lagebericht des Vorstands, 2. des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 sowie des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 2 deshalb keinen Beschluss zu fassen. Gemäß §§ 175 Abs. 2, 176 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand der Hauptversammlung u.a. den festgestellten Jahresabschluss, den Lagebericht, den Bericht des Aufsichtsrates und - bei börsennotierten Gesellschaften - einen erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a HGB zugänglich zu machen. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 mit dem Lagebericht des Vorstands, 3. des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 sowie des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 3 deshalb keinen Beschluss zu fassen. Gemäß §§ 175 Abs. 2, 176 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vorstand der Hauptversammlung u.a. den festgestellten Jahresabschluss, den Lagebericht, den Bericht des Aufsichtsrates und - bei börsennotierten Gesellschaften - einen erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a HGB zugänglich zu machen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 5. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 6. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 7. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 8. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 9. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 10. Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsräten Aufgrund des Auslaufens der Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates müssen alle drei Mitglieder des Aufsichtsrates durch die Hauptversammlung neu gewählt werden. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, welche von der Hauptversammlung gewählt werden. Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat als Einzelwahl durchzuführen. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgenden Personen mit Wirkung auf den Zeitpunkt der der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird: a) Herrn Thomas Nachtigahl, Bankkaufmann, wohnhaft in Hamburg, b) Herrn Dirk Peters, Immobilienmakler, wohnhaft in Bad Honnef und c) Herrn Alfred Peetz, Kaufmann, wohnhaft in Bonn. Alle drei Kandidaten üben keine Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien anderer in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen aus. Für den Fall seiner Wahl soll Herr Thomas Nachtigahl als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden. 11. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die MSW Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft in Berlin zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 zu bestellen. 12. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung - Änderung der Firma Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Gesellschaft umzufirmieren und folgenden Beschluss zu fassen: § 1 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt geändert: "Die Gesellschaft führt die Firma "SafeZone AG." 13. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung - Änderung des Gesellschaftssitzes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Gesellschaftssitz zu verlegen und folgenden Beschluss zu fassen: § 1 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt geändert: "Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Kobern-Gondorf." 14. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung - Zusammensetzung des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Regeln zur Entsendung von Aufsichtsratsmitgliedern zu ändern und folgenden Beschluss zu fassen: § 8 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt geändert: "Die Aktionärin Petra E. Bauersachs hat das Recht, ein Mitglied in den Aufsichtsrat zu entsenden." Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals

DJ PTA-HV: TC Unterhaltungselektronik -2-

gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Durchführung der Einbringung von 600 Einheiten der Digitalwährung YEM in ein Wallet der TC 15. Unterhaltungselektronik Aktiengesellschaft sowie die entsprechende Satzungsänderung, über die Zustimmung des Einbringungsvertrags zwischen der Gesellschaft und Frau Nicole Herdin, Heilbronn, Herrn Daniel Settgast, Bahrain, und Herrn Andre Freelandt, Meddewade, und des Nachgründungsvertrag im Sinne des § 52 AktG Vorstand und Aufsichtsrat planen die weitere Stärkung der Kapitalbasis der Gesellschaft. Zu diesem Zweck soll eine Kapitalerhöhung durchgeführt werden durch Einbringung von 600 Einheiten der Digitalwährung YEM als Sacheinlage in ein Wallet der Gesellschaft. Zwischen der Gesellschaft und Frau Nicole Herdin, Heilbronn, Herrn Daniel Settgast, Bahrain, und Herrn Andree Freelandt wurde am 25. November 2022 ein Einbringungsvertrag über die Einbringung von jeweils 200 Einheiten der Digitalwährung YEM geschlossen. Gemäß § 3 der Einbringungsverträge hat zum Zwecke der Durchführung der Einbringung die Gesellschaft ihr Grundkapital von EUR 1.277.288,-- um EUR 7.722.712,-- auf EUR 9.000.000,-- durch Ausgabe von 7.722.712 neuen Stückaktien im rechnerischen Nennbetrag von je EUR 1,-- zu erhöhen. Vorstand und Aufsichtsrat gehen davon aus, dass dies eine wirtschaftliche Neugründung darstellt, die dem Handelsregister gegenüber offengelegt werden wird. Vorstand und Aufsichtsrat gehen weiter davon aus, dass der Vertrag über die Einbringung von insgesamt 600 Einheiten der Digitalwährung YEM einen Nachgründungsvertrag im Sinn des § 52 AktG darstellt, da - die herrschende Meinung die wirtschaftliche Neugründung bei der Frage der Anwendbarkeit des § 52 AktG einer Gründung gleichstellt; - die Anzahl an Aktien der Gesellschaft, die die einbringenden Gesellschafter für ihre Sacheinlage erhalten wird, den zehnten Teil des bisherigen Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt. Nach § 52 AktG bedarf ein Nachgründungsvertrag der Zustimmung der Hauptversammlung und ist deren Erteilung im Handelsregister einzutragen. Der Einbringungsvertrag ist bereits abgeschlossen worden und liegt ab der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und auch während der Hauptversammlung aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift zugesandt. Nach § 52 Abs. 3 AktG ist vor der Beschlussfassung der Hauptversammlung der Nachgründungsvertrag vom Aufsichtsrat zu prüfen. Der entsprechende schriftliche Bericht des Aufsichtsrats liegt ab der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und auch während der Hauptversammlung aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift zugesandt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: a) Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 1.277.288,-- um EUR 7.722.712,-- auf EUR 9.000.000,-- gegen Sacheinlage durch Ausgabe von 7.722.712 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien im rechnerischen Nennbetrag von je EUR 1,-- zum Ausgabebetrag von EUR 1,-- je Aktie erhöht. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. 2.574.238 Aktien werden Frau Nicole Herdin als Gegenleistung für die Einbringung von 200 Einheiten der Digitalwährung YEM zur Zeichnung angeboten. 2.574.237 Aktien werden Herrn Daniel Settgast als Gegenleistung für die Einbringung von 200 Einheiten der Digitalwährung YEM zur Zeichnung angeboten. 2.574.237 Aktien werden Herrn Andree Freelandt als Gegenleistung für die Einbringung von 200 Einheiten der Digitalwährung YEM zur Zeichnung angeboten. Die neuen Aktien sind seit 1. Januar 2023 gewinnberechtigt. § 5 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft erhält in Anpassung an die Kapitalerhöhungen folgende Fassung: "Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 9.000.000,-- (in Worten: Euro neun Millionen). Es ist eingeteilt in 9.000.000 Stückaktien." b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung sowie der Bedingungen für die Ausgabe der Aktien festzusetzen. Die Kosten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung trägt die Gesellschaft. c) Die Hauptversammlung stimmt dem zwischen der Gesellschaft und Frau Nicole Herdin am 15. Dezember 2022 abgeschlossenen Einbringungsvertrag über die Einbringung und Übertragung von 200 Einheiten der Digitalwährung YEM als Einbringungs- und Nachgründungsvertrag zu. d) Die Hauptversammlung stimmt dem zwischen der Gesellschaft und Herrn Daniel Settgast am 15. Dezember 2022 abgeschlossenen Einbringungsvertrag über die Einbringung und Übertragung von 200 Einheiten der Digitalwährung YEM als Einbringungs- und Nachgründungsvertrag zu. e) Die Hauptversammlung stimmt dem zwischen der Gesellschaft und Herrn Andree Freelandt am 15. Dezember 2022 abgeschlossenen Einbringungsvertrag über die Einbringung und Übertragung von 200 Einheiten der Digitalwährung YEM als Einbringungs- und Nachgründungsvertrag zu. Die folgenden Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft sowie in der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre aus und werden auf Verlagen unverzüglich und kostenlos zugesandt: Einbringungs- und Nachgründungsvertrag mit Frau Nicole Herdin, Herrn Daniel Settgast und Herrn Andree Freelandt vom 15. Dezember 2022 Nachgründungsbericht des Aufsichtsrats vom 01. Dezember 2022 Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 15 über die Gründe für die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen und den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG Der Vorstand erstattet hiermit der Hauptversammlung gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG folgenden Bericht über den Grund für den beabsichtigten Bezugsrechtsausschluss im Rahmen der unter Tagesordnungspunkt 13 genannten Sachkapitalerhöhung. 1. Hintergrund Es ist geplant, die Kapitalbasis der Gesellschaft durch Einbringung von Digitalwährung als ersten Schritt des Neustartes der Gesellschaft einzubringen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre soll dabei ausgeschlossen werden. Zur Zeichnung der neuen Aktien sollen ausschließlich die im Einbringungsvertrag benannten Personen Frau Nicole Herdin, Herr Andree Freelandt sowie Herr Daniel Settgast zugelassen werden, die sich im Gegenzug verpflichten, entsprechende Bestände des YEM in die Gesellschaft einzubringen. Durch den nachfolgenden Bericht erläutert der Vorstand der Gesellschaft gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den damit verbundenen Bezugsrechtsausschluss und legt dar, dass Leistung und Gegenleistung angemessen sind. 2. Beschreibung der Sacheinlage Die Digitalwährung YEM (Your Everyday Money) wurde nach erhaltenen Angaben und vorgelegten Unterlagen im Oktober 2017 gemeinsam von mehr als 3700 lnternetusern geschaffen. Die federführende Entwicklung und technische Abwicklung erfolgte dabei durch die United American Capital Corporation, jedoch wurde direkt nach der Gründung der YEM Foundation die komplette Verantwortung und Verwaltung an diese abgegeben. Um die hohen rechtlichen, regulatorischen und technischen Ansprüche der YEM Foundation zu erfüllen, wurde eigens die YEMCHAIN entwickelt, welche seit 21. August 2018 als Blockchain für den YEM fungiert. Angabegemäß handelt sich bei dem YEM um eine virtuelle Währung. Gemäß Definition der europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ist eine virtuelle Währung eine digitale Abbildung von einem Wert, der nicht von einer Zentralbank oder Behörde geschaffen wurde und auch keine Verbindung zu gesetzlichen Zahlungsmitteln haben muss, aber von natürlichen und juristischen Personen als Tauschmittel verwendet und können elektronisch übertragen, verwahrt oder gehandelt werden. Demnach kann YEM gemäß Rundschreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 27. Februar 2018 als virtuelle Währung bezeichnet werden, wenn alle an der Transaktion beteiligten sich darauf einigen, ein Geschäft mit YEM als Zahlungsmittel abzuwickeln und kann damit den gesetzlichen Zahlungsmitteln gleichgestellt werden. Die Digitalwährung YEM ist gemäß der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Europäischen Union als virtuelle Ersatzwährung zum Euro anerkannt, wenn alle an der Transaktion beteiligten sich darauf einigen, ein Geschäft mit YEM als Zahlungsmittel abzuwickeln. Der YEM wird von der YEM Foundation kontrolliert, reguliert und in der Öffentlichkeit repräsentiert. Die YEM Foundation ist eine unter der Nummer E0553072017-8 nach dem Recht von Nevada, USA gegründete Nonprofit-Organisation und internationale Nicht-Regierungsorganisation (NGO), welche als unter dem Kennzeichen XM7617 als NGO bei den Union of International Associations (UIA) geführt wird. Die YEM Foundation als Regulierungsorganisation legt eine

offizielle Handelsspanne für den Umtausch von YEM in Fiat-Währungen fest. Der aktuelle Kurs des YEM zum Zeitpunkt einer Transaktion entspricht immer dem letzten Kurs auf der einzigen offiziellen Wechselbörse, die unter www.yem.exchange erreichbar und öffentlich einsehbar ist. Die YEM Exchange wird betrieben von der YEM Foundation. Umfangreiche Informationen zum YEM finden sich auf den offiziellen Webseiten der YEM Foundation unter www.yem.foundation und www.yemchain.com. 3. Interesse der Gesellschaft an der Sacheinlage Ein Erwerb der entsprechenden YEM Bestände ist im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Die TC Unterhaltungsgesellschaft AG benötigt dringend eine Verstärkung der Eigenkapitalbasis, die nicht allein und nicht rechtzeitig durch eine Barkapitalerhöhung erreicht werden kann. Die vorgeschlagene Sachkapitalerhöhung, die zeitnah zu realisieren ist, ermöglicht im nächsten Schritt eine weitere Barkapitalerhöhung, die die Gesellschaft in die Lage versetzt das neue Unternehmenskonzept umzusetzen. Es bestehen keine gleichwertigen Alternativen zu einem Erwerb der YEM. Die Gesellschaft verfügt nicht über die wirtschaftlichen Mittel, die YEM zu kaufen. 4. Keine Alternativen zum Ausschluss des Bezugsrechts Es bestehen auch keine Alternativen zu einem Erwerb im Wege der Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts. Eine Barkapitalerhöhung unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre oder eine Aufnahme von Fremdkapital zur Finanzierung des Erwerbs der YEM kommt nicht in Betracht, weil die Einbringenden zur Veräußerung der YEM nur gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft bereit sind. Die TC Unterhaltungselektronik AG verfügt über keine eigenen Aktien, die als Akquisitionswährung bereitgestellt werden könnten. Es besteht auch kein ausreichend hohes genehmigtes Kapital, mittels dessen Aktien für den Erwerb der YEM bereitgestellt werden könnten. Um die für den Erwerb der YEM erforderliche Akquisitionswährung zu beschaffen, muss daher eine Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts durchgeführt werden. Der Bezugsrechtsausschluss im Rahmen der Sachkapitalerhöhung liegt somit im Interesse der Gesellschaft, weil die Gesellschaft nur so in die Lage versetzt werden kann, die strategisch für ihre operative Ausrichtung bedeutsamen YEM zu erwerben. 5. Bezugsrechtausschluss geeignet, erforderlich und verhältnismäßig Grundsätzlich steht jedem Aktionär der Gesellschaft ein gesetzliches Bezugsrecht auf einem seinen Anteil am bisherigen Grundkapital entsprechenden Teil der im Zuge einer Kapitalerhöhung neu zu schaffenden Aktien zu. Der im Rahmen des Tagesordnungspunkts 13 zu fassende Hauptversammlungsbeschluss sieht jedoch einen Ausschluss dieses gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre der Gesellschaft vor. Der Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre ist auch für die Durchführung der Transaktion geeignet und erforderlich sowie darüber hinaus verhältnismäßig. Der beabsichtigte Bezugsrechtsausschluss im Rahmen der Sachkapitalerhöhung ist für Einbringung der YEM geeignet. Er ist zudem erforderlich, weil nur auf diese Weise sichergestellt werden kann, dass die Veräußerer die von ihnen geforderten Aktien an der Gesellschaft als Gegenleistung für ihre YEM erhalten. Weiter ist der Bezugsrechtsausschluss auch verhältnismäßig. Zwar sinkt der prozentuale Anteil der von dem Bezug der neuen Aktien aus der Sachkapitalerhöhung ausgeschlossenen Altaktionäre infolge der Sachkapitalerhöhung erheblich. Sie profitieren von dieser jedoch dadurch, dass die Gesellschaft, die aktuell nur über geringe Vermögenswerte verfügt, durch die Einbringung der YEM erheblich gestärkt wird. Nach Einbringung der YEM wird die Gesellschaft ihr neues Unternehmenskonzept umsetzen können. Die Aktionäre der Gesellschaft werden von den künftigen Erträgen, die der Vorstand nach der Einbringung der YEM in die Gesellschaft erwartet, nachhaltig profitieren. 6. Angemessenheit von Leistung und Gegenleistung Die 7.722.712 neuen Stückaktien, die als Gegenleistung für die Einbringung der YEM gewährt werden, sollen zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie gewährt werden. Bei der Festlegung des Volumens der Sachkapitalerhöhung sowie des Ausgebebetrags je neuer Aktie der Gesellschaft hat der Vorstand die ihm vorliegenden Informationen über den YEM und die erstellte gutachterliche Stellungnahme über die Digitalwährung YEM geprüft und berücksichtigt. 7. Zusammenfassung Im Ergebnis erachtet der Vorstand daher den Bezugsrechtsausschluss im Rahmen der Sachkapitalerhöhung für geeignet und erforderlich, um die Gesellschaft durch Übernahme der YEM zu stärken. Dies liegt im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Koblenz, den 25. Januar 2023 Petra Bauersachs CMO Catherine Konopaske COO Daniel Settgast CEO 16. Beschlussfassung über eine Barkapitalerhöhung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: "Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 9.000.000,-- (nach Sachkapitalerhöhung von EUR 7.722.712,--), eingeteilt in 9.000.000 Stückaktien, wird gegen Bareinlagen um bis zu EUR 6.000.000 durch Ausgabe von bis zu 6.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 auf bis zu EUR 15.000.000,-- erhöht. Die neuen Aktien sind seit dem 01.01.2023 gewinnberechtigt. Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre Petra Bauersachs, Guido Ciburski und Andree Freelandt wird ausgeschlossen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. Es können auch Teilanmeldungen vorgenommen werden. Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals wird ungültig, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht spätestens am 31. August 2023 zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet wird. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, die Satzung entsprechend der Durchführung der Barkapitalerhöhung anzupassen."

I. Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Das Grundkapital der TC Unterhaltungselektronik AG beträgt EUR 1.277.288,00 und ist eingeteilt in 1.277.288 auf den Inhaber lautende Stammstückaktien mit einem rechnerischen Wert von 1,00 EUR/Stück. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte beträgt damit 1.277.288. Diese Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einberufung im Bundesanzeiger. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.

Teilnahmebedingungen

Aufgrund der nach wie vor andauernden COVID-19-Pandemie ist zu erwarten, dass am Tag der Hauptversammlung der Zugang zum Versammlungsraum von der Erfüllung infektionsschutzrechtlicher Voraussetzungen abhängig ist.

Nach dem Stand bei Einberufung der Hauptversammlung wäre ein Zugang im Grundsatz auch ohne entsprechenden Impf-, Genesenen- oder Testnachweis (sog. 3G-Regel) möglich. Die Pandemie-Situation und die diesbezüglichen Vorgaben können sich bis zum Tag der Hauptversammlung ändern. Den aktuellen Stand und Einzelheiten finden sich unter

https://www.tcu.world/shareholders.php?link=2022

Die Teilnahmebedingungen bestimmen sich nach §§ 121 ff. AktG und § 13 der Satzung. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich gemäß § 13 Abs. 4 der Satzung spätestens bis Donnerstag, den 2. März 2023, 24:00 Uhr (MEZ), bei der TC Unterhaltungselektronik AG angemeldet und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.

Zum Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erforderlich und ausreichend. Der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein, sich auf den Beginn des 16. Februar 2023, das heißt Donnerstag, den 16. Februar 2023, 00:00 Uhr (MEZ), beziehen ("Nachweiszeitpunkt") und muss bei der TC Unterhaltungselektronik AG ebenso wie die Anmeldung unter der nachstehenden Adresse spätestens bis Donnerstag, den 2. März 2023, 24:00 Uhr (MEZ), eingehen:

TC Unterhaltungselektronik AG c/o GFEI Aktiengesellschaft Ostergrube 11 30559 Hannover, Deutschland

Fax: +49 511 47402319 E-Mail: TCU-HV@gfei.de

Bedeutung des Nachweiszeitpunkts

