Berlin/Bonn (ots) -SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert rechnet damit, dass es trotz des für seine Partei schlechten Wahlergebnisses bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin auch zu Verhandlungen zwischen seiner Partei, Grünen und Linken kommen wird. "Es ist hauchdünn Platz zwei geworden, was Möglichkeiten eröffnet. Es würde mich nicht überraschen, wenn auch zwischen den bisherigen Koalitionspartnern Gespräche geführt würden. Man muss sehen, wie sich das inhaltlich entwickelt", erklärte Kühnert im Fernsehsender phoenix.Allerdings gehe es jetzt auch aus Sicht der Sozialdemokraten darum, aus dem Ergebnis in der Bundeshauptstadt die richtigen Schlüsse zu ziehen. "Es kommt keiner an der Erkenntnis vorbei, dass hier auch eine Botschaft in diesem Wahlergebnis drin gelegen hat", so Kühnert. Vieles in der Stadt, etwa bei Verkehr, Wohnungsbau und Verwaltungshandeln, dauere zu lange."Einfach nur zu sagen, jeder zieht jetzt sein Programm durch, und es knirscht sich zurecht, das wird nicht mehr funktionieren, dann würden sich die Menschen veräppelt fühlen", mahnte der SPD-Generalsekretär damit auch die bisherigen Koalitionspartner, sollten diese eine neue Regierung bilden.Das ganze Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/ou