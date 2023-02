FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.02.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS NETWORK INTL TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 300 (405) P, - BARCLAYS RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 970 (890) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 770 (645) PENCE - 'BUY' - DAVY RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2120 PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BARRATT DEVELOPMENTS TO 'HOLD' (BUY) - DEUTSCHE BANK CUTS CREST NICHOLSON TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 243 (235) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS PERSIMMON TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 1267 (1207) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 128 (115) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3992 (3807) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS REDROW TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 520 (499) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2522 (2167) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 724 (710) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 317 (318) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 164 (166) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 4650 (4850) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 785 (750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 77 (75) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 77 (75) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 401 (377) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3600 (4000) PENCE - JPMORGAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6000 (5500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS SEVERN TRENT TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERF,) - PRICE TARGET 3000 (2900) PENCE - RBC RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1100 (1025) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC REINITIATES NATIONAL GRID WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1250 PENCE - RPT/CS CUTS BAT PRICE TARGET TO 3900 (4050) PENCE - 'OUTPERFORM'



