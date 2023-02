Berlin/Bonn (ots) -



Der AfD-Bundessprecher, Tino Chrupalla, bewertet das Abschneiden der Alternative für Deutschland (AfD) bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl mit 9,1 Prozent als positiv. "Es gibt zwei Gewinner der gestrigen Wahl. Eine davon ist die AfD. Gleichwohl hätten wir uns gewünscht, ein zweistelliges Ergebnis zu erzielen. Aber wir konnten unsere Stammwähler mobilisieren und wir haben zugelegt", sagte Chrupalla im Interview mit dem Fernsehsender phoenix am Montagmorgen. Chrupalla räumte ein, dass die CDU mehr von der Proteststimmung gegen den rot-grün-roten Senat "abgeschöpft" habe als die AfD. Die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Linken sei klar abgewählt worden und wolle dennoch weiterregieren, dies zeige auch, dass Brandmauern der Union gegenüber der AfD nichts brächten, sagte Chrupalla. Berlin sei eine Blaupause dafür, was der CDU im Endeffekt Wahlsiege nützten - "wenn es darauf ankommt, wahrscheinlich gar nichts". Die AfD stehe bereit als Koalitionspartner jenseits der Linken. "Wenn man Politik für die Bürger wirklich verändern will - und das muss sich die CDU klar machen , dann wird man an uns nicht vorbeikommen", so Chrupalla. Das werde die CDU bei den anstehenden Landtagswahlen in diesem und im nächsten Jahr auch merken, zeigte sich der AfD-Bundessprecher überzeugt.



Das ganze Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/jk



