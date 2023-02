Berlin/Bonn (ots) -



Die politische Bundesgeschäftsführerin der Grünen, Emily Büning, sieht nach dem Ausgang der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus und dem vorangegangenen harten Wahlkampf die Notwendigkeit, Brücken zu schlagen zwischen den demokratischen Parteien, um zu einer Regierungsmehrheit zu kommen. Bei phoenix sagte Büning: "Die CDU war im Wahlkampf sehr aggressiv uns gegenüber, aber nicht nur die CDU, da gilt es jetzt nach diesem harten Wahlkampf, Brücken zu schlagen und aufeinander zuzugehen von allen Seiten. Das ist sehr wichtig." Sie nehme aber alle Spitzenkandidatinnen und -kandidaten jetzt so wahr, dass dies auch umgesetzt werde, so Büning weiter. Die Grünen hätten im Wahlkampf ihre Präferenz für eine Regierungsbildung klar ausgedrückt, wollten nun aber alle Möglichkeiten ausloten, ihre Politik umsetzen zu können. "Wir haben unser historisch bestes Ergebnis halten können und das bei einem sehr harten Wahlkampf und entsprechend gehen wir auch sehr selbstbewusst in Gespräche mit allen demokratischen Parteien", sagte die Grünen Politikerin.



Das ganze Interview finden Sie hier: https://phoenix.de/s/BE



