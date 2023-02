ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fuchs Petrolub von 28,50 auf 37,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Schmierstoffhersteller sei ein Gewinner der rückläufigen Inflationsrate, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Studie. Der rückläufige Ölpreis dürfte 2023 zu einem Anstieg der Bruttomarge führen, da Fuchs in der Regel einen Teil der ausgehandelten Preiserhöhungen einbehalte, wenn die Rohstoffkosten fielen. Stott setzte das Kursziel um 30 Prozent hoch, auch um seine höheren Schätzungen für den Barmittelzufluss und die Neubewertung der Spezialchemie-Vergleichsgruppe zu berücksichtigen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2023 / 14:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2023 / 14:21 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3E5D64

