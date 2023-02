Es ist Mitte Februar und die Börse scheint endlich in der Winterflaute gefangen zu sein. Selbst die optimistischsten Anleger werden zugeben, dass das rasante Tempo des Januars - das sich in den ersten Handelstagen des Februars fortgesetzt hat - nicht ewig anhalten kann. Nicht, nachdem der Nasdaq Composite den besten Jahresauftakt seit 2001 verzeichnete. Weitere trübe Tage könnten folgen.Von Teresa RivasBarron'sÜbersetzung: Stefanie KonradEs ist also nicht allzu beunruhigend, dass der Dow Jones ...

Den vollständigen Artikel lesen ...