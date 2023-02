BioNTech und der US-Partner Pfizer haben eine neue Studie gestartet. Untersucht wird die Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität ihrer mRNA-Impfstoffkandidaten gegen Gürtelrose in der Phase 1/2. Gürtelrose (auch bekannt als Herpes Zoster) ist eine schwerwiegende Krankheit, an der jedes Jahr Millionen von Menschen weltweit erkranken.Die Studie soll bis zu 900 gesunde Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 50 bis 69 Jahren umfassen und wird in den Vereinigten Staaten durchgeführt. Der Phase-1-Teil ...

