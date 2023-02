Berlin / Hamburg (ots) -Das Cornelsen FOBI Festival ist wieder zurück und bietet Lehrkräften einen spannenden Tag voller Diskussionen, Fortbildungen und Edutainment - diesmal in den VIP-Räumlichkeiten des Hamburger Volksparkstadions. Am 25. Februar 2023 stellen ab 9:30 Uhr Persönlichkeiten der deutschen Bildungslandschaft bei Vorträgen und einer Talkrunde ihre Visionen zu kollaborativem Arbeiten, Kommunikation und Medienkompetenz im digitalen Raum oder auch zur digitalen Lernstandsanalyse vor."Alle großen gesellschaftlichen Themen bringen vor allem für unsere Schulen und damit auch für unsere Lehrkräfte große Herausforderungen mit sich", sagt Kai Simpson, Leiter der Vertriebsgebiete Nord und West bei Cornelsen. "Wir wollen mit dieser Veranstaltung in besonderer Atmosphäre 'Danke' sagen und Raum für lebendigen Austausch zur Zukunft der Bildung geben."Die Angebote bedienen ein breites Spektrum an schulischen Themen, teilweise sogar mit Bezug zum Veranstaltungsort. So wird Udo Wennekers Ideen für "Fußballthemen im Mathematikunterricht" präsentieren oder der FIFA-Schiedsrichter Harm Osmers über den Umgang mit Stress und Konfliktlösung sprechen. Auch das Potential von KI-Technologie wie z.B. ChatGPT wird für den Fremdsprachenunterricht anschaulich erklärt. Bei einer Talkrunde steht außerdem das Thema "Wachsende Herausforderungen meistern - und alles digital!" im Vordergrund, moderiert von der Bloggerin und Lehrerin Nina Toller.Vor dem Stadion stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung und alle Besucher erwarten attraktive Messerabatte.Links:Jetzt kostenlos für das Cornelsen FOBI Festival in Hamburg anmeldenÜber CornelsenDer Cornelsen Verlag zählt zu den führenden Anbietern von Bildungsmedien im deutschsprachigen Raum. Seit über 75 Jahren lehren und lernen Menschen mit Materialien und Konzepten von Cornelsen. Mit flexiblen, modernen und multimedialen Lösungen ermöglicht es Cornelsen, individuelle Potenziale zu entfalten - von der frühen Kindheit über die Schule bis ins Erwachsenen- und Berufsleben. Dabei übernimmt das Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung und setzt auf eine exzellente Verbindung von Didaktik, Inhalten und Technologie.cornelsen.dePressekontakt:Florian Lange-Schindler+49 30 897 85-591Florian.Lange-Schindler@cornelsen.decornelsen.de/presseOriginal-Content von: Cornelsen Verlag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126312/5439725