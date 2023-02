Nach 8 Kursgewinnen in Folge ist die Tesla-Aktie am Freitag gefallen. Es gibt keinen bestimmten Grund für den Rückgang. Die Aktie hat einfach zu früh die 200-Dollar-Marke erreicht, und zwar aufgrund verschiedener Faktoren: von Chartmustern über Optionshändler bis hin zu überzogenen Anlegererwartungen im Vorfeld des Investor Day am 1. März.Von Al RootBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerDie Tesla-Aktie fiel am Freitag um 5,8 Prozent, während sich der S&P 500 kaum veränderte und der Nasdaq Composite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...