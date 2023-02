Nach dem neuen Verlaufshoch vom Donnerstag (09.02.) atmete der Dax am Freitag erst einmal durch. Konsolidierungstendenzen dominierten das Handelsgeschehen zum Wochenausklang. In der neuen Handelswoche werden die Niveaus der Indizes noch einmal auf den Prüfstand gestellt. Vor allem der Dienstag (14.02.) hat es in sich. In den USA werden an diesem Tag die aktuellen Daten zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise erwartet. Gerade mit Blick auf die Zinsthematik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...