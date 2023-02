Die Carl Zeiss Meditech AG (CZM) verzeichnete ein widerstandsfähiges erstes Quartal des Geschäftsjahres 2023, trotz eingeschränkter Lieferketten und Volatilität in China. Sowohl der Umsatz als auch das adj. EBIT waren positiv und lagen 3% über den Konsensschätzungen. Das Unternehmen bekräftigte seine konservativen Prognosen für das GJ 2023, was angesichts des Gegenwinds bei den Inputkosten und der Engpässe in der Lieferkette verständlich ist, obwohl es davon ausgeht, dass diese Faktoren im zweiten Halbjahr nachlassen werden. Nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch profitieren die Zielmärkte von CZM von mehreren strukturellen Wachstumstreibern. Die starke Marktpräsenz des Unternehmens und eine solide installierte Produktbasis werden es ihm ermöglichen, die wiederkehrenden Umsätze weiter zu steigern, was die Volatilität des Geschäfts allmählich verringern wird. Darüber hinaus gehört CZM zu den defensiven Technologiewerten im Gesundheitswesen, die eine Rezession besser überstehen als zyklische Werte. AlsterResearch bestätigt HALTEN mit einem neuen Kursziel von EUR 125,00 (alt: EUR 115,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Carl%20Zeiss%20Meditec%20AG





