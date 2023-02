© Foto: picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY | Yonha



Der Mann, der vor 50 Jahren die IT-Welt revolutionierte, ist sich sicher: Künstliche Intelligenz wie ChatGPT werde unsere Welt verändern. Das sagte der Microsoft-Mitbegründer Bill Gates gegenüber dem Handelsblatt.

Microsoft-Mitbegründer Bill Gates glaubt, dass der Chatbot ChatGPT so bedeutend sei wie die Erfindung des Internets. Verbesserungen bei der künstlichen Intelligenz seien derzeit die "wichtigste" Innovation, sagte der milliardenschwere Philanthrop Bill Gates im "Disrupt"-Podcast vom Handelsblatt.

Die KI-Technologie biete demnach bedeutende Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse und der Effizienz im Büro, im Gesundheitswesen und im Bildungswesen: "Bisher konnte die künstliche Intelligenz zwar lesen und schreiben, aber den Inhalt nicht verstehen. Die neuen Programme wie ChatGPT werden viele Büroarbeiten effizienter machen, indem sie helfen, Rechnungen oder Briefe zu schreiben. Das wird unsere Welt verändern", sagte Gates dem Handelsblatt.

Microsoft kündigte vergangene Woche an, dass seine Suchmaschine Bing zum Teil auf der KI-Technologie ChatGPT basieren werde. Google kündigte ebenfalls den ChatGPT-Konkurrenten Bard an.

ChatGPT wurde von der US-Firma OpenAI entwickelt. Im vergangenen Monat kündigte Microsoft eine Investition von zehn Milliarden US-Dollar in OpenAI an. Seitdem arbeitet der Big Player eng mit dem Startup zusammen, um Produkte mit künstlicher Intelligenz zu entwickeln. ChatGPT wird als die am schnellsten wachsende Verbraucher-App in der Geschichte eingestuft.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion