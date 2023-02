Fraport meldete für den Januar gemischte Verkehrszahlen, wobei das Verkehrsaufkommen am Flughafen Frankfurt im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen hat, aber immer noch signifikant unter dem Niveau von 2019 liegt. An den internationalen Flughäfen zeigte sich ein positives Bild, da vor allem Urlaubsziele gut abschnitten. Insgesamt boten die Januar-Verkehrszahlen keine großen Überraschungen. Die Analysten von AlsterResearch gehen davon aus, dass Fraport mit den am 14. März vorgelegten GJ-Zahlen seine mit Q3 angehobene Prognose erfüllen wird. Bei unveränderten Schätzungen stuft AlsterResearch die Aktie erneut auf KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 67,00 ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fraport%20AG





Diese Gold-Aktie müssen Sie sich ansehen! Macht es Sinn jetzt noch auf Gold zu setzen? Ein klares Ja! Am besten mit einem Wert, der noch richtig viel Potential verspricht. Börsenprofi Marcel Torney hat den neuen Gold-Aktien-Kracher für Sie analysiert.